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17:13 26.01.2019

Совбез ООН одобрил предложенную США повестку заседания, посвященную ситуации в Венесуэле

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Совбез ООН одобрил предложенную США повестку заседания, посвященную ситуации в Венесуэле

Совбез ООН большинством голосов в субботу принял повестку заседания, посвященного ситуации в Венесуэле, которое предложили провести США.

Так, девять членов проголосовали "за", четыре "против" и два воздержались.

При этом Россия и Китай высказались против проведения заседания Совбеза ООН с формулировкой повестки, предложенной Соединенными Штатами, которые озаглавили ее как "ситуация в Венесуэле".

Незадолго до заседания СБ ООН Великобритания, ФРГ, Франции и Испания заявили о готовности признать Хуана Гуаидо временным президентом Венесуэлы, если в стране в течение восьми дней в стране не будут объявлено о проведении выборов.

23 января Х.Гуаидо провозгласил себя временным президентом страны и принес присягу на улице перед тысячами своих сторонников. После этого США, Канада, большинство стран Латинской Америки, а также ряд других государств официально признали Х.Гуаидо временным президентом Венесуэлы.

Теги: #венесуэла #сша #оон
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