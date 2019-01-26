События

15:24 26.01.2019

Военнослужащие 72-й ОМБр им.Черных Запорожцев пройдут обучение по стандартам НАТО - Порошенко

1 мин читать
Военнослужащие 72-й ОМБр им.Черных Запорожцев пройдут обучение по стандартам НАТО - Порошенко

Военнослужащие 72-й отдельной механизированной бригады им.Черных Запорожцев пройдут обучение по стандартам НАТО под руководством инструкторов ведущих армий мира, заявляет президент Украины Петр Порошенко.

"Сразу после отдыха и реабилитации необходимо развернуть полномасштабную подготовку бригады по выполнению заданий по назначению. Я знаю, что скоро в вашей военной части будут проведены мероприятия по доукомплектованию личного состава, вооружения и военной техникой. Начнется обучение личного состава по стандартам стран-членов НАТО, в частности, под руководством инструкторов ведущих армий мира", - сказал П.Порошенко военнослужащим 72-й механизированной бригады в субботу в Белой церкви.

По его словам, после окончания подготовки по стандартам НАТО будут проведены масштабные учения в составе бригады.

Как сообщалось, П.Порошенко встретил 72-ю механизированную бригаду, вернувшуюся к месту постоянной дислокации из зоны проведения операции Объединенных сил.

Торжественная встреча проходила на железнодорожном вокзале Белой Церкви.

Теги: #военнослужащие #порошенко #нато
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Порошенко встретит "черных запорожцев" из зоны ООС в Белой церкви

Союзники по НАТО призвали Россию освободить украинских моряков

Порошенко поздравил личный состав и ветеранов СВР со 100-летием украинской внешней разведки

Порошенко и Гуттериш в Давосе обсудили освобождение РФ военнопленных моряков и размещение миротворческой миссии на Донбассе

Порошенко в Давосе встречается с Меркель

НАТО и Грузию беспокоит укрепление военных позиций России на Черном море - Столтенберг

Порошенко 23-24 января примет участие во Всемирном экономическом форуме в Давосе

Палата представителей американского конгресса поддержала членство США в НАТО

Порошенко подписал закон о противоминной деятельности

Суд завершил подготовку по иску к Порошенко в связи с обращением к патриарху Варфоломею о Томосе, заседание состоится 27 февраля

ПОСЛЕДНЕЕ

Британская газета The Daily Telegraph принесла извинения Мелании Трамп за искажение фактов о ней

Open Doors включил Россию в список стран, где нарушаются права христиан

Пограничники Украины и Польши обсудили реализацию проекта европейской помощи по контролю за ПП с бюджетом в 2,5 млн евро

Австрийку, призывавшую Путина ввести войска, приговорили к 14 годам тюрьмы

Минкультуры обнародовало список религиозных организаций, которые должны изменить название согласно новому законодательству

На Харьковщине работника элеватора засыпало зерном

Разыскиваемого на родине гражданина Грузии выдворили из Украины на пароме

Новый аэропорт в Днепропетровской области будет построен в пгт.Соленое

Снег и гололед, а на юге и востоке мокрый снег с дождем ожидаются в Украине в воскресенье

С усыпальницы Роксоланы в Стамбуле убрали надпись о ее "российском" происхождении

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА