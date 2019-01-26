Военнослужащие 72-й ОМБр им.Черных Запорожцев пройдут обучение по стандартам НАТО - Порошенко

Военнослужащие 72-й отдельной механизированной бригады им.Черных Запорожцев пройдут обучение по стандартам НАТО под руководством инструкторов ведущих армий мира, заявляет президент Украины Петр Порошенко.

"Сразу после отдыха и реабилитации необходимо развернуть полномасштабную подготовку бригады по выполнению заданий по назначению. Я знаю, что скоро в вашей военной части будут проведены мероприятия по доукомплектованию личного состава, вооружения и военной техникой. Начнется обучение личного состава по стандартам стран-членов НАТО, в частности, под руководством инструкторов ведущих армий мира", - сказал П.Порошенко военнослужащим 72-й механизированной бригады в субботу в Белой церкви.

По его словам, после окончания подготовки по стандартам НАТО будут проведены масштабные учения в составе бригады.

Как сообщалось, П.Порошенко встретил 72-ю механизированную бригаду, вернувшуюся к месту постоянной дислокации из зоны проведения операции Объединенных сил.

Торжественная встреча проходила на железнодорожном вокзале Белой Церкви.