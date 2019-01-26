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15:15 26.01.2019

Open Doors включил Россию в список стран, где нарушаются права христиан

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Open Doors включил Россию в список стран, где нарушаются права христиан

Россия попала в список 50 государств, где, по мнению правозащитной организации Open Doors, нарушаются права христиан.

Согласно размещенному на сайте организации списку, в 2019 году в первую пятерку стран, где нарушаются права христиан, входят КНДР, Афганистан, Сомали, Ливия и Пакистан.

У России – позиция №41 в списке. "Исламские экстремистские группировки Дагестана и Чечни усилили свою насильственную активность. В 2018 году они убили по меньшей мере шесть христиан во время нападений на церкви. Около 78% населения принадлежит к Русской православной церкви, которая пользуется большим уважением. Это создало напряженность в отношениях с другими христианскими конфессиями, особенно с протестантами", - отмечается в комментарии Open Doors к списку 50 стран, где нарушаются права христиан.

Замыкают список Бангладеш, Территория Палестины и Азербайджан.

Теги: #россия #права_человека
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