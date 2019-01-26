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14:42 26.01.2019

Пограничники Украины и Польши обсудили реализацию проекта европейской помощи по контролю за ПП с бюджетом в 2,5 млн евро

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Пограничники Украины и Польши обсудили реализацию проекта европейской помощи по контролю за ПП с бюджетом в 2,5 млн евро

Представители пограничных ведомств Украины и Польши провели первое заседание руководящего комитета проекта Европейского Союза международной технической помощи "Визуальный контроль за функционированием пунктов пропуска" во Львове.

Как сообщает в субботу пресс-служба Государственной пограничной службы Украины, в рамках проекта для украинских пограничных подразделений предусматривается закупка беспилотных летательных аппаратов, а для польских пограничников – средств связи, наблюдения и других технических средств. Общий бюджет проекта составляет почти 2,5 млн евро.

Украинскую сторону на заседании представлял начальник отдела по вопросам международной технической помощи управления международного сотрудничества и евроинтеграции Международно-правового департамента Госпогранслужбы Вадимом Ивко.

"В ходе заседания стороны проинформировали друг друга о принятых мерах по началу совместного проекта и прогрессу выполнения запланированных мероприятий", - сказано в сообщении.

Кроме того, представители Госпогранслужбы Украины сообщили о поступлении в конце прошлого года первого финансового транша гранта. По результатам обсуждения был согласованы и распределены средства от поступления между пограничными подразделениями Украины и Польши.

Стороны договорились о четком соблюдении графика выполнения проекта, согласно которому первый описательный отчет должен быть представлен совместному техническому секретариату уже в начале марта.

Следующее заседание руководящего комитета проекта пройдет летом на базе Надбужанского отдела Пограничной стражи Республики Польша.

Теги: #польша #пп #украина
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