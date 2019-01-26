Австрийку, призывавшую Путина ввести войска, приговорили к 14 годам тюрьмы

В Австрии суд приговорил к 14 годам заключения лидера подпольной радикальной организации Staatenbund Osterreich (Конфедерация Австрия) Монику Унгер, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на австрийскую версию издания The Local.

42-летняя Унгер признана виновной в государственной измене. Созданная ею организация насчитывает около 2600 членов. "Конфедерация Австрии" провозгласила "нелегитимным" действующее австрийское государство и его законы.

"Конфедерация" выдавала некоторым членам организации "дипломатические паспорта", а также продавал свои собственные номерные знаки.

М.Унгер пыталась "приказать" австрийской армии свергнуть правительство, а также просила военной помощи у президента России Владимира Путина.

Судья в городе Грац аргументировал суровое наказание, заявив, что он дал "четкий сигнал о том, что антигосударственные действия не будут терпимы", отмечает The Local.

М.Унгер предстала перед судом вместе с 13 другими участниками движения, которые были арестованы во время волны арестов в апреле 2017 года.

Ее второй заместитель, 71-летний бывший сотрудник полиции, также был признан виновным в государственной измене и приговорен к 10 годам.

Двенадцать других членов были признаны виновными в "создании антигосударственной ассоциации" и заключены в тюрьму на срок до трех лет.