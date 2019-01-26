На Харьковщине работника элеватора засыпало зерном

Полиция устанавливает обстоятельства гибели на рабочем месте работника элеватора в с.Губаревка Харьковской области.

"По предварительным данным, 42-летний работник элеватора упал в хранилище для зерна с высоты 25 метров. Мужчину засыпало зерном, в результате чего он погиб на месте", - сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Сведения о происшедшем внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 272 (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью) Уголовного кодекса Украины.