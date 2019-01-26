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12:42 26.01.2019

Новый аэропорт в Днепропетровской области будет построен в пгт.Соленое

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Новый аэропорт в Днепропетровской области будет построен в пгт.Соленое

Пгт Соленое Солонянского района Днепропетровской области определено как место строительства нового аэропорта, рассказала агентству "Интерфакс-Украина" народный депутат из фракции "Блок Петра Порошенко" Татьяна Рычкова.

Парламентарий сообщила, что такое решение было принято накануне в пятницу, 25 января, на расширенном совещании в Министерстве инфраструктуры Украины при участии председателя Днепропетровского областного совета Глеба Прыгунова, заместителя главы Днепропетровской областной администрации Владимира Юрченко, главы Госавиаслужбы Александра Бильчука, глава Государственного агентства инфраструктурных проектов Николая Божко, Т.Рычковой, а также представителей Украэроруха и отраслевых специалистов. По словам нардепа, за такое решение высказалось большинство специалистов, принимавших участие в обсуждении.

"Строительство аэропорта в Соленом позволит создать сложный технологический объект по современным мировым стандартам и соответственно его оборудовать. Решение приняли, учитывая множество факторов", - отметила Т.Рычкова.

Одним из таких факторов, по ее словам, стало то, что средства, которые пришлось бы потратить на капитальную реконструкцию взлетных полос в существующих аэропортах Днепра и соседнего Запорожья, сопоставимы с затратами на строительство нового аэропорта.

Народный депутат отметила, что аэропорт в Соленом откроет новые возможности не только для этого населенного пункта, но и сразу для двух областей: Днепропетровской и Запорожской.

Предварительное название нового аэропорта – "Приднепровье", однако, по словам Т.Рычковой, все желающие могут предложить собственные варианты.

В свою очередь министр инфраструктуры Владимир Омелян высказал ожидания, что через 2 года после начала работы нового аэропорта, пассажиропоток составит 1,5-2 млн пассажиров. "Сейчас по итогам 2018 года суммарный пассажиропоток аэропортов Днепра и Запорожья составил чуть менее 700 тыс. Это сверхнизкие цифры для такого большого региона и с таким высоким потенциалом", - цитируются слова министра на сайте Мининфраструктуры.

Как сообщалось, инициатором строительства аэропорта в Днепре является президент Украины Петр Порошенко. В государственном бюджете на 2019 году предусмотрено 200 млн грн на подготовку проектной документации по аэропорту в Соленом.

Теги: #днепропетровская_область #рычкова #аэропорт
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