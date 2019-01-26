События

12:35 26.01.2019

Снег и гололед, а на юге и востоке мокрый снег с дождем ожидаются в Украине в воскресенье

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Снег и гололед, а на юге и востоке мокрый снег с дождем ожидаются в Украине в воскресенье

В ближайшие сутки погоду на большей части территории Украины будет определять снежная и местами холодная воздушная масса, сообщают в Укргирометцентре.

Ночью в Украине, кроме западных областей, днём на Левобережье, снег, в южной и восточной частях мокрый снег с дождем, местами налипание мокрого снега, гололёд, ночью в большинстве северных и центральных областей, днём на севере Левобережья значительный снег.

На дорогах страны гололедица.

Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с.

Температура воздуха ночью 6-11°, на западе местами до 14° мороза, днём 1-6° мороза, в южной части, восточных и Днепропетровской областях ночью 0-5° мороза, днём около 0°, в Крыму 1-6° тепла.

В Киеве - ночью значительный снег, днём без существенных осадков; температура воздуха ночью 8-10°, днём 5-7° мороза.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 27 января самая высокая температура воздуха днём была +7,7° в 1902г., самая низкая ночью -24,7° в 1954г.

В понедельник, 28 января, погода в Украине без существенных осадков.

На дорогах гололедица. Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью в северных и центральных областях 11-16°, на Закарпатье и крайнем юге 1-6° мороза, на остальной территории 5-10° мороза, днём в восточных областях и на севере Левобережья 4-9° мороза, на юге и в Закарпатье 1-6° тепла, на остальной территории от 3° мороза до 3° тепла.

В Киеве в понедельник без существенных осадков; температура воздуха ночью 12-14°, днём 1-3° мороза.

Теги: #укргирометцентр #погода
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