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12:19 26.01.2019

Порошенко встретит "черных запорожцев" из зоны ООС в Белой церкви

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Порошенко встретит "черных запорожцев" из зоны ООС в Белой церкви

Президент Украины Петр Порошенко встретит военнослужащих 72-й механизированной бригады им.Черных Запорожцев, возвращающихся из зоны проведения операции объединенных сил, в субботу в Белой церкви.

Как сообщается на сайте президента Украины, глава Украинского государства анонсировал встречу с военными во время посещения раненых военнослужащих из 72-й бригады в главном военном клиническом госпитале в субботу в Киеве.

"Мы приехали сюда для того, чтобы поблагодарить каждого из вас за образцовое выполнение боевых задач, а также, чтобы спросить, какая нужна помощь", - сказал П.Порошенко военнослужащим.

Президент также вручил защитникам Украины государственные награды за самоотверженные действия, проявленные при защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, образцовое выполнение воинского долга.

"Я горжусь тем, какая сегодня у украинского народа армия, Вооруженные силы, какой патриотический дух, какая твердая мотивация", - написал П.Порошенко в Фейсбуке после посещения госпиталя.

Теги: #оос #бойцы #порошенко
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