С усыпальницы Роксоланы в Стамбуле убрали надпись о ее "российском" происхождении

По ходатайству посольство Украины в Турции из текстового пояснения для туристов возле мечети Сулеймание в Стамбуле изъята фраза о "российском" происхождении жены султана Сулеймана I Роксоланы, покоящихся в усыпальнице при мечети.

"Постепенно восстанавливаем историческую правду: по обращению посольства турецкая сторона изъяла текст надписи о якобы российском происхождении жены султана Сулеймана Первого Роксоланы около ее усыпальницы в мечети Сулеймание", - сообщает посольство Украины в Турции на своей странице в Facebook.

Хотя точное место рождения Роксоланы (1502(?)/1505(?)-1558) неизвестно, в историографии не оспаривается украинское происхождение сначала наложницы, а затем и жены султана Сулеймана I, нареченной после принятия ислама именем Хюррем. Она - мать султана Селима II.