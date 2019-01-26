В Киевской области мать агрессивной ученицы привлечена к админответственности за буллинг

В Киевской области мать несовершеннолетней девочки привлечена к административной ответственности за избиение и издевательства ее дочери над другой ученицей, сообщает Министерство внутренних дел Украины.

"О факте в полицию сообщил директор школы. Правоохранители установили, что между ученицами 9-х классов возник конфликт из-за распространения ложных слухов. Агрессивно настроенная девушка вызвала с урока 14-летнюю девушку и в коридоре начала ее бить ногами. При этом она унижала потерпевшую нецензурной бранью, нанесла пощечины ладонью по лицу ", - сказано в сообщении МВД Украины на странице в соцсети Фейсбук в субботу.

По информации правоохранителей, ссору заметила учительница школы и развела девушек по разным учебным классам. Однако на этом конфликт не закончился.

"После школы девушка собрала компанию учениц в свою поддержку и встретила на улице свою жертву. Драку отсняли на мобильный телефон и затем выложили в Интернет", - сообщает МВД.

По факту нанесения ребенку телесных повреждений открыто уголовное производство. Сейчас мать агрессивной ученицы привлечена к административной ответственности за буллинг, совершенный ее дочерью.

Как сообщалось, 16 января 2019 года президент Украины Петр Порошенко подписал одобренный ранее Верховной Радой закон о введении административной ответственности за буллинг (травля, агрессивное преследование) во время учебного процесса.