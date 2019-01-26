События

11:51 26.01.2019

Группа туристов попала под снежную лавину в Закарпатской области

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Группа туристов попала под снежную лавину в Закарпатской области

В Раховском районе Закарпатской области накануне вечером трое 28-летних туристов из Киева попали под снежную лавину у горы Стиг, один из них погиб, сообщил глава Закарпатской облгосадминистрации Геннадий Москаль.

"Перед восхождением на гору ребята связывались со спасателями и спрашивали, насколько безопасен этот маршрут. Им ответили дословно так: "Не ходите, потому что похороны очень дорого обходятся" Несмотря на предупреждение, все трое решили пойти в горы. Уже во время спуска они сорвали первую лавину, которая засыпала их до пояса. А потом сорвали вторую, которая накрыла их полностью", - написал Г.Москаль на своей странице в соцсети Facebook в субботу.

По его словам, один из туристов сумел самостоятельно выбраться из-под снега и помог откопать своего товарища, после чего оба откопали третьего. "К сожалению, молодой человек задохнулся под снегом и погиб", - сообщил глава ОГА.

Он отметил, что киевлянам пришлось переночевать со своим погибшим товарищем в палатке, и только утром они смогли связаться с аварийно-спасательным отрядом.

"Оставив тело погибшего на месте, оба отправились к базе отдыха и на полпути встретились со спасателями Госслужбы по чрезвычайным ситуациям. Сейчас жизнь киевлян в безопасности, вместе с группой спасателей они вернулись на место схода лавины, чтобы отыскать тело товарища", - рассказал Г.Москаль.

Глава Закарпатской облгосадминистрации выразил соболезнования родным и близким погибшего.

Он также обратился к туристам с просьбой быть в горах максимально осторожными и слушаться рекомендаций спасателей.

Теги: #ога #закарпатская_область #лавина
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