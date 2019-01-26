Омбудсмен и руководитель ВМС ВСУ обсудили состояние здоровья раненых украинских моряков, захваченных РФ

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обсудила с командующим Военно-морских сил Вооруженных сил Украины Игорем Воронченко возможный перевод украинских военнопленных моряков в России на лечение в третью страну

"Обсудили состояние здоровья раненых моряков и предоставления им срочной медицинской помощи, как со стороны РФ, так и международного сообщества. Кроме того, одним из главных вопросов остается возможность перевода военнопленных на лечение в третью (нейтральную) страну", – написала Л.Денисова на своей странице в соцсети Фейсбук.

Также, по ее словам, в ходе встречи собеседники отметили усиление позиций Украины в возможности освобождения наших моряков из-за принятой в ПАСЕ резолюции по эскалации напряженности в Азовском море и Керченском проливе, которая была проголосована 24 января.

"Родные украинских военнопленных нуждаются в помощи и поддержке. Этому вопросу мы тоже уделили внимание", - сообщила украинский омбудсмен.

Российские пограничники 25 ноября 2018 года с применением оружия захватили в районе Керченского пролива украинский рейдовый буксир "Яны Капу" и малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь" ВМС ВСУ, направлявшиеся из Одессы в Мариуполь. Были захвачены и арестованы 24 украинских моряка. Их перевезли из Крыма в московский следственный изолятор "Лефортово", кроме того, трое раненных при обстреле россиянами украинских моряков были переведены в больницу СИЗО "Матросская тишина".

Все моряки заявили следствию, что являются военнопленными. Такой же позиции придерживаются и власти Украины.

ФСБ России возбудила уголовное дело и предъявила всем плененным украинским морякам обвинение в "незаконном пересечении границы, совершенном группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, либо с применением насилия или с угрозой его применения" (ч. 3 ст. 322 УК РФ).

В числе арестованных: командиры буксира "Яны Капу" Олег Мельничук, бронекатера "Никополь" - Богдан Небылица, бронекатера - "Бердянск" Роман Мокряк, дивизиона судов обеспечения военно-морской базы "Юг" ВМС Украины - Владимир Лисовой; сотрудники СБУ Андрей Драч и Василий Сорока; члены экипажей Денис Гриценко, Юрий Безъязычный, Вячеслав Зинченко, Евгений Семидоцкий и Андрей Шевченко, Андрей Опрыско, Сергей Цыбизов, Юрий Будзыло, Владимир Терещенко, Виктор Беспальченко, Владимир Варымез, Михаил Власюк, Богдан Головаш, Сергей Чулиб, Владислав Костышин, Сергей Попов, Андрей Артеменко и Андрей Эйдер.

15 и 16 января Лефортовский райсуд г.Москвы продлил срок содержания под стражей украинским морякам до 24 апреля 2019 года.