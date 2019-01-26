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11:22 26.01.2019

Суд відсторонив від посади керівника "Запоріжгазу"

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Суд відсторонив від посади керівника "Запоріжгазу"

Жовтневий районний суд Запоріжжя задовольнив клопотання слідчого Служби безпеки України в області і відсторонив з посади голову правління ПАТ "Запоріжгаз" Олега Мизика на два місяці.

Як повідомляє прес-служба Жовтневого райсуду м. Запоріжжя у соцмережі Фейсбук, керівника "Запоріжгазу" підозрюють у зловживанні своїми повноваженнями та внесенні неправдивих даних до офіційних документів у період жовтень-грудень 2014 року для списання газу загальним обсягом 3 млн 931 тис. (ч. 2 ст. 364 – 1 та ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України).

"Прокурор, посилаючись на достатність доказів, що містяться в матеріалах справи, просив усунути підозрюваного з посади строком на два місяці", – повідомляє суд.

Захисник підозрюваного заперечував проти відсторонення О.Мизика з посади, посилаючись на недоведеність вини підзахисного, відсутність можливості спілкуватися або іншим чином впливати на свідків, необґрунтованість пред'явленої підозри, а також не встановлення особи потерпілого.

"Крім того, адвокат звернув увагу суду на те, що всі необхідні документи вже вилучено під час слідства, а відсторонення з посади паралізує роботу "Запоріжгазу", що матиме важкі наслідки як для підприємства, так і для споживачів", – йдеться в повідомленні.

Суд, заслухавши сторони, вивчивши матеріали клопотання, визнав обґрунтованим доводи прокурора і дійшов висновку про можливість впливу підозрюваного на свідків у справі, частина з яких є співробітниками "Запоріжгазу".

Станом на березень 2018 року акціями ПАТ "Запоріжгаз" володіють ПрАТ "Газтек" – 49,9%, НАК "Нафтогаз України" – 25%, "Центрагаз Холдинг Лімітед" – 14,5%.

Теги: #запоріжгаз #суд
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