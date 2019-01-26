События

11:05 26.01.2019

Суд отстранил от должности руководителя "Запорожгаза"

2 мин читать
Суд отстранил от должности руководителя "Запорожгаза"

Октябрьский районный суд г.Запорожья удовлетворил ходатайство следователя Службы безопасности Украины в области и отстранил от должности председателя правления ПАО "Запорожгаз" Олега Мизика сроком на два месяца.

Как сообщает пресс-служба Октябрьского рай суда г.Запорожья в соцсети Фейсбук, руководитель "Запорожгаза" подозревается в злоупотреблении своими полномочиями и внесении ложных данных в официальные документы в период октябрь-декабрь 2014 года для списания газа общим объемом 3 млн 931 тыс. 751,5 куб.м., стоимостью 26 млн 622 тыс. 995,16 грн. (ч.2 ст.364-1 и ч.1 ст.366 Уголовного кодекса Украины).

"Прокурор, ссылаясь на достаточность доказательств, содержащихся в материалах дела, просил отстранить подозреваемого от должности сроком на два месяца", - сообщает суд.

Защитник подозреваемого возражал против О.Мизика правления от должности, ссылаясь на недоказанность вины подзащитного, отсутствия возможности общаться или иным образом влиять на свидетелей, необоснованность предъявленного подозрения, а также не установление личности потерпевшего.

"Кроме того, адвокат обратил внимание суда на то, что все необходимые документы уже изъяты в ходе следствия, а отстранение от должности парализует работу "Запорожгаза", что будет иметь тяжелые последствия как для предприятия, так и для потребителей", - сказано в сообщении.

Суд, заслушав стороны, изучив материалы ходатайства, признал обоснованным доводы прокурора и пришел к выводу о возможности влияния подозреваемого на свидетелей по делу, часть из которых являются сотрудниками "Запорожгаза".

По состоянию на март 2018 года акциями ПАО "Запорожгаз" владеют ЧАО "Газтек" - 49,9%, НАК "Нафтогаз Украины" - 25%, "Центрагаз Холдинг Лимитед" - 14,5%.

Теги: #запорожгаз #суд
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Суд відсторонив від посади керівника "Запоріжгазу"

Суд арестовал жителя Харьковской области, устроившего стрельбу из травматического пистолета во время конфликта с водителем автобуса

Суд в Крыму отказал активисту Балуху в условно-досрочном освобождении

И.Луценко считает приговор Януковичу за госизмену достаточно легким

Политзаключенному Грибу на суде в РФ дали обезболивающее, но продолжили заседание - отец

Адвокаты Януковича планируют обратиться в ЕСПЧ по фактам нарушения права на защиту

Задержанных в Грузии бывших бойцов украинского батальона "Донбасс" оставили под стражей

Приговор Януковичу будет заложен в основу доказательств в международных судах против власти РФ за преступления против Украины – прокуроры

Янукович может подать ходатайство о помиловании – судья

Обвинение доказало содействие Януковичем России в ведении агрессивной войны, но не доказало "сепаратизм" – судья

ПОСЛЕДНЕЕ

Умер композитор Мишель Легран

Группа туристов попала под снежную лавину в Закарпатской области

Омбудсмен и руководитель ВМС ВСУ обсудили состояние здоровья раненых украинских моряков, захваченных РФ

Прорыв дамб в Бразилии, есть погибшие, около 300 человек числятся пропавшими

Госслужащих США попросили вернуться к работе после завершения "шатдауна"

На чердаке нежилого дома в Донецкой области полиция обнаружила арсенал боеприпасов

В Киеве в субботу будет туман, местами гололедица – КГГА

МККК направил на неподконтрольные территории Донбасса более 150 т гумпомощи – Госпогранслужба

Гидрометцентр предупреждает об угрозе схода снежных лавин в двух западных областях и на Закарпатье

В субботу в большинстве регионов Украины ожидается ухудшение погоды, местами снег, гололедица – ГСЧС

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА