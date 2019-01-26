Суд отстранил от должности руководителя "Запорожгаза"

Октябрьский районный суд г.Запорожья удовлетворил ходатайство следователя Службы безопасности Украины в области и отстранил от должности председателя правления ПАО "Запорожгаз" Олега Мизика сроком на два месяца.

Как сообщает пресс-служба Октябрьского рай суда г.Запорожья в соцсети Фейсбук, руководитель "Запорожгаза" подозревается в злоупотреблении своими полномочиями и внесении ложных данных в официальные документы в период октябрь-декабрь 2014 года для списания газа общим объемом 3 млн 931 тыс. 751,5 куб.м., стоимостью 26 млн 622 тыс. 995,16 грн. (ч.2 ст.364-1 и ч.1 ст.366 Уголовного кодекса Украины).

"Прокурор, ссылаясь на достаточность доказательств, содержащихся в материалах дела, просил отстранить подозреваемого от должности сроком на два месяца", - сообщает суд.

Защитник подозреваемого возражал против О.Мизика правления от должности, ссылаясь на недоказанность вины подзащитного, отсутствия возможности общаться или иным образом влиять на свидетелей, необоснованность предъявленного подозрения, а также не установление личности потерпевшего.

"Кроме того, адвокат обратил внимание суда на то, что все необходимые документы уже изъяты в ходе следствия, а отстранение от должности парализует работу "Запорожгаза", что будет иметь тяжелые последствия как для предприятия, так и для потребителей", - сказано в сообщении.

Суд, заслушав стороны, изучив материалы ходатайства, признал обоснованным доводы прокурора и пришел к выводу о возможности влияния подозреваемого на свидетелей по делу, часть из которых являются сотрудниками "Запорожгаза".

По состоянию на март 2018 года акциями ПАО "Запорожгаз" владеют ЧАО "Газтек" - 49,9%, НАК "Нафтогаз Украины" - 25%, "Центрагаз Холдинг Лимитед" - 14,5%.