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10:26 26.01.2019

Госслужащих США попросили вернуться к работе после завершения "шатдауна"

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Госслужащих США попросили вернуться к работе после завершения "шатдауна"

Административно-бюджетное управление США направило уведомление главам госучреждений и агентств, чья деятельность более месяца назад была прервана из-за рекордно долгого "шатдауна", в котором призвало их сотрудников вернуться к работе, сообщает в субботу Associated Press.

"Сотни тысяч федеральных служащих попросили вернуться к работе, оперативно и организованно возобновить деятельность", - передает агентство.

В уведомлении также говорится, что в управлении ценят "сотрудничество и усилия, приложенные в этот тяжелый период времени".

Поздним вечером в пятницу, 25 января, по местному времени (утро субботы по киевскому времени) президент США Дональд Трамп подписал принятый конгрессом законопроект о федеральном бюджете, позволяющий возобновить работу части госучреждений на три недели.

Теги: #сша #шатдаун
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