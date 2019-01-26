События

10:14 26.01.2019

Суд арестовал жителя Харьковской области, устроившего стрельбу из травматического пистолета во время конфликта с водителем автобуса

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Суд арестовал жителя Харьковской области, устроившего стрельбу из травматического пистолета во время конфликта с водителем автобуса

Нововодолажский районный суд Харьковской области избрал меру пресечения в виде сожержания под стражей 56-летнему мужчине, который из-за конфликта с водителем автобуса начал стрелять из травматического оружия и ранил прохожего.

"По требованию прокуратуры Нововодолажский районный суд области избрал для подозреваемого в хулиганстве со стрельбой (ч.4 ст.296 Уголовного кодекса Украины), меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в сумме почти 154 тыс. грн", - сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области в субботу.

Конфликт произошел вечером 22 января на парковке возле магазина в пгт.Новая Водолага. По предварительным данным, подозреваемый повздорил с водителем автобуса из-за того, что тот заблокировал выезд со стоянки. Во время выяснения отношений подозреваемый сделал несколько выстрелов из травматического оружия в сторону автобуса, разбил стекло и повредил транспортное средство.

Водитель и один из пассажиров автобуса пытались унять подозреваемого, но он начал бить их рукояткой пистолета и ранил из травмата вмешавшегося в спор прохожего.

В результате происшествия, все участники конфликта получили травмы.

Теги: #стрельба #суд #харьков #маршрутка
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