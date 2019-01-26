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09:14 26.01.2019

В Киеве в субботу будет туман, местами гололедица – КГГА

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В Киеве в субботу будет туман, местами гололедица – КГГА

 В Киеве в субботу в первой половине дня 26 января будет туман, местами гололедица, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

"В первой половине дня 26 января в Киеве туман, видимость 200-500 м, на дорогах местами гололедица" – говорится в сообщении, на официальном сайте КГГА в субботу утром.

По прогнозам синоптиков, сегодня в Киеве облачно с прояснениями, небольшой снег, на дорогах местами гололедица. Ветер юго-восточный 7-12 м / с, температура днем 1-3 ° мороза.

Теги: #киев #туман #кгга #украина
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