В Киеве в субботу будет туман, местами гололедица – КГГА

В Киеве в субботу в первой половине дня 26 января будет туман, местами гололедица, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

"В первой половине дня 26 января в Киеве туман, видимость 200-500 м, на дорогах местами гололедица" – говорится в сообщении, на официальном сайте КГГА в субботу утром.

По прогнозам синоптиков, сегодня в Киеве облачно с прояснениями, небольшой снег, на дорогах местами гололедица. Ветер юго-восточный 7-12 м / с, температура днем 1-3 ° мороза.