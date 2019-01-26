МККК направил на неподконтрольные территории Донбасса более 150 т гумпомощи – Госпогранслужба

Международный комитет Красного Креста (МККК) направил на временно неподконтрольные территории Украины более 150 тонн гуманитарной помощи, сообщает Государственная пограничная служба Украины.

"Через КПВВ "Новотроицкое" на выезд на временно оккупированную территорию последовали 4 грузовых автомобиля с гуманитарным грузом. Транспортные средства перевозили более 25 тонн продуктовых и гигиенических наборов от Международного комитета Красного Креста" - говорится в сообщении ведомства, обнародованном в субботу утром.