Гидрометцентр предупреждает об угрозе схода снежных лавин в двух западных областях и на Закарпатье

Украинский гидрометцентр предупреждает о высокой опасности схода снежных лавин 26 января в трех западных областях, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины.

"По данным УкрГидрометцентра 26 января, в связи с приростом снега, в горах Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской областей ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень)" – говорится в сообщении, на официальном сайте ГСЧС в субботу утром.

Также отмечается угроза оползней снега на дороги в горных районах Закарпатской области.