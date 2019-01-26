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07:30 26.01.2019

Боевики НВФ 8 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один военнослужащий погиб и четверо получили ранения - штаб ООС

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Боевики НВФ 8 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один военнослужащий погиб и четверо получили ранения - штаб ООС

Боевики незаконных вооруженных формирований 8 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один военнослужащий погиб и четверо получили ранения, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил (ООС).

"25 января российские оккупационные войска восемь раз нарушили режим прекращения огня, из которых, один раз противник применял вооружение, запрещенное Минскими договоренностями…Вследствие преступных обстрелов российско-оккупационных войск один военнослужащий Объединенных сил погиб и четверо получили ранения" – говорится в сводке, опубликованной на официальной странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в субботу утром.

Обстрелам с ПТРК, автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов подвергся поселок Екатериновка, из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – Марьинка Широкино, Опытное, Невельское.

Также обстрелам подверглись населенные пункты вблизи Станицы Луганской и поселка Желтое.

"В ходе контрснайперской борьбы, украинский снайпер прекратил деятельность российского наемника. Также уничтожен БМП-1 российско-оккупационных войск" – отметили в штабе ООС.

"В течение текущих суток враг огонь не открывал" – подытожили в штабе ООС.

По данным украинской разведки, 25 января, четверо боевиков НВФ уничтожены и пятеро получили ранения.

Теги: #оос #сводка #украина
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