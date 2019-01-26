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04:18 26.01.2019

Вселенскому патриарху Варфоломею присвоено звание почетного доктора Национального университета "Киево-Могилянская академия"

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Вселенскому патриарху Варфоломею присвоено звание почетного доктора Национального университета "Киево-Могилянская академия"

Вселенскому патриарху Варфоломею присвоено почетное звание почетного доктора Национального университета Киево-Могилянская академия", сообщил президент академии Андрей Мелешевич 

"Решением Ученого совета Национального университета "Киево-Могилянская академия" от 20.12.2018 уго Святейшеству Патриарху Константинопольскому Варфоломею было присвоено звание Почетного доктора НаУКМА. Таким образом сообщество Могилянки не только отдала должное религиозному служению предстоятеля мирового православия, но и, прежде всего, отметила его заслуги как ученого и популяризатора исследований" – написал А. Мелешевич на своей официальной странице в соцсети Фейсбук в пятницу вечером.

Патриарх Варфоломей является авторитетным исследователем, специалистом по каноническому праву, а также организатором международных междисциплинарных семинаров и симпозиумов с участием ведущих мировых ученых. Он имеет звание почетного доктора более 30 университетов, среди которых Йельский и Джорджтаунский (США), Афинский (Греция), Лондонский (ВБ), Иерусалимский (Израиль), Лювенский католический университет (Бельгия).

Теги: #звание #украина #вселенский_патриарх
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