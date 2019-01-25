Лукашенко выразил поддержку президенту Венесуэлы Мадуро

Президент Беларуси Александр Лукашенко выразил поддержку президенту Венесуэлы Николасу Мадуро, сообщает пресс-служба главы государства.

"Категорически не поддерживаем любое внешнее вмешательство во внутренние дела суверенного государства, в том числе направленное на дестабилизацию обстановки в стране", - сказал А.Лукашенко в телефонном разговоре с Н.Мадуро.

Глава государства отметил, что белорусская сторона тщательно отслеживает ситуацию в Венесуэле и сопереживает очередному витку напряженности,

Президент подчеркнул, что Беларусь полностью привержена и последовательно выступает за мирное урегулирование внутренней ситуации в Венесуэле исключительно в рамках правового поля и конституции страны.

Он заверил, что Венесуэла всегда может рассчитывать на поддержку белорусской стороны.

Как сообщалось, 23 января лидер оппозиции и председатель Национальной ассамблеи (парламента) Венесуэлы Хуан Гуаидо на массовой акции протеста объявил себя временным президентом Венесуэлы и принес присягу перед тысячами сторонников оппозиции. Это произошло в день, когда в Каракасе и в других городах страны проходят массовые манифестации противников главы государства Николаса Мадуро.

Жители Каракаса и других городов страны вышли на акции протеста против Н.Мадуро из-за событий, произошедших в Каракасе ранее на этой неделе - разгона с применением слезоточивого газа манифестантов и отстранения Х.Гуаидо от должности главы Национальной ассамблеи страны. Большинство венесуэльских парламентариев находятся в оппозиции к Н.Мадуро.

Х.Гуаидо уже признал временным президентом страны президент США Дональд Трамп. "Национальная ассамблея, исполняя роль единственно легитимной, законно избранной ветви власти, обратилась к конституции страны, чтобы объявить Николаса Мадуро нелегитимным, а канцелярию президента таким образом - свободной", - отмечается в заявлении Д.Трампа.

В администрация США заявили, что будут рассматривать любые шаги в отношении венисуэльских властей, если они задействуют силу против оппозиционеров. "Если Мадуро и его приближенные выберут насильственный метод ответа, если они выберут причинение вреда кому-либо из Национальной ассамблеи... то для США на столе будут все варианты в отношении действий, которые следует предпринять", - заявили в Белом доме.

Вслед за США признали Х.Гуаидо временным президентом Венесуэлы входящие в "Группу Лимы" Аргентина, Бразилия, Гватемала, Гондурас, Канада, Колумбия, Коста-Рика, Панама, Парагвай и Перу. В распространенном заявлении эти страны заявили о "поддержке начала демократических изменений в Венесуэле и проведения в кратчайший срок выборов в этой стране с участием всех политических сил". Поддержку Х.Гуаидо выразил и председатель Организации американских государств (ОАГ) Луис Альмагро.

Высокий представитель Европейского Союза по иностранным делам Федерика Могерини также заявила, что "ЕС полностью поддерживает Национальное собрание как демократически избранный институт, полномочия которого необходимо восстановить и уважать" позже пресс-секретарь высокого представителя ЕС по иностранным делам Майя Коцьянчич уточнила, что заявление Ф.Могерини по Венесуэле является позицией, которую одобрили все государства-члены Евросоюза.

Президент Франции Эмманюэль Макрон назвал незаконным избрание на должность президента Венесуэлы Н.Мадуро и заверил, что Европа выступает за восстановление демократии в этой стране.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что проходящие в последние дни в Венесуэле массовые акции протеста, а также приведшее к человеческим жертвам противостояние между силовиками и активистами являются результатом популистской политики Н.Мадуро.

В украинском МИД в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" заявили, что Украина вместе с другими демократическими странами будет поддерживать шаги, направленные на восстановление демократии, верховенства права и конституционного порядка в Венесуэле, а ключевую роль в этом процессе должна играть легитимно избранная Национальная ассамблея.

"Поддерживаем венесуэльский народ в его стремлении к восстановлению демократии и конституционного порядка в стране и в этой связи - деятельность Национальной ассамблеи. Запугивание и препятствование деятельности парламента, а также насилие против участников мирных демонстраций должны быть прекращены", - сказала в комментарии агентству спикер МИД Катерина Зеленко.