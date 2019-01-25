В Николаеве полицейские задержали женщину, подозреваемую в подделке часов на 30 млн. гривен

В Николаеве сотрудники полиции задержали женщину, которая подделывала и продавала часы известных брендов в одном из торгово-развлекательных центров города, сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

"43-летняя злоумышленница поставляла качественную подделку в магазин, расположенный в торгово-развлекательном центре Николаева, пока в полицию не начали обращаться представители брендовых компаний в Украине. По предварительной оценке сумма нанесенного ущерба составляет 30 млн. гривен" – говорится в сообщении на официальном сайте Нацполиции в пятницу вечером.

Представители часовых компаний заверили, что в этом магазине продают часы, которые лишь внешне похожи на оригинал. Продажа таких подделок нарушает авторские права, портит их репутацию и приводит к убыткам.

В результате следственных действий сотрудники полиции выявили 9 фактов незаконной реализации товара, который поставляла подозреваемая. Правоохранители изъяли 140 часов и направили на экспертизу. Все эти часы оказались подделкой.

"Следственным отделением Центрального ОП ГУНП в Николаевской области начато уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 229 УК Украины "Незаконное использование знака для товаров и услуг, фирменного наименования, квалифицированного указания происхождения товара"" – отметили в полиции.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от десяти тысяч до пятнадцати тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.