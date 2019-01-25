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20:27 25.01.2019

Харьковская ОГА и "Харьковский антикоррупционный центр" на год продлили сотрудничество

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Харьковская облгосадминистрация и общественная (ХОГА) организация "Харьковский антикоррупционный центр" (ХАЦ) продлили на 2019 год меморандум о сотрудничестве с целью повышения эффективности системы публичных закупок, сообщает пресс-служба ХОГА.

"Самая крупная победа, которую удалось получить в 2018 году, - это существенное увеличение конкурентных торгов на допороговых закупках, когда распорядители бюджетных средств самостоятельно в добровольном порядке используют электронную систему. Главные преимущества: экономия средств, во избежание коррупционных рисков. Также открывается больше возможностей для участия бизнеса в конкурентных торгах", - цитирует пресс-служба заместителя председателя правления ХАЦ Игоря Черняка.

По информации директора департамента экономики и международных отношений ХОГА Андрея Колоса, в 2018 году всеми заказчиками Харьковской области было проведено 69тыс.265 закупок, из которых 9тыс.289 - конкурентные торги (те, которые подпадают под действие закона о публичных закупках).

"Общая сумма проведенных торгов - 37,3 млрд грн, из которых 18,9 млрд грн - сумма торгов, подпадающих под действие закона. Экономия средств по результатам завершенных конкурентных закупок составила 1,1 млрд грн (5,7%)", - сказал А.Колос.

Говоря о структурных подразделений ХОГА и райгосадминистраций, А.Колос сообщил, что было проведено 1324 открытых конкурентных торга, ожидаемая стоимость которых - 2, 6 млрд грн, подтвержденная экономия - 177 млн, что составляет 6,8%. Также было проведено 1295 допороговых конкурентных торгов на 193 млн грн.

Как сообщалось, 9 февраля 2018 года глава ХОГА Юлия Светличная и заместитель председателя правления общественной организации "Харьковский антикоррупционный центр" (ХАЦ) Игорь Черняк подписали меморандум о сотрудничестве с целью по повышения эффективности системы публичных закупок.

Теги: #хац #хога #сотрудничество
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