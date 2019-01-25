События

19:53 25.01.2019

Спасатели нашли в Карпатах заблудившегося лыжника из Германии

1 мин читать
Спасатели нашли в Карпатах заблудившегося лыжника из Германии

Поисково-спасательная группа обнаружила в Карпатах гражданина Германии, который заблудился. Состояние его здоровья удовлетворительное, сообщает Управление Госслужбы по ЧС в Закарпатской области.

Как говорится в сообщении УГСЧС на странице в Фейсбуке, лыжника нашли в 18.13 в районе полонины Урда в направлении села Косовская Поляна Раховского района.

"Состояние здоровья туриста удовлетворительное, в медицинской помощи он не нуждается", - подчеркнули в УГСЧС.

Теги: #гсчс #карпаты #турист
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Пожар в ресторане в Подольском районе Киева ликвидирован

На Подоле в Киеве горит ресторан

В центре Тернополя загорелся троллейбус

Движение фур ограничено на ряде дорог Николаевской и Кировоградской областей из-за непогоды

В Винницкой области на двух международных трассах ограничено движение фур из-за непогоды

Сапер ГУ ГСЧС в Донецкой области ранен вследствие обстрела с неподконтрольной территории – глава ОВГА

МВД рассматривает возможность закупки украинских самолетов для нужд Нацгвардии и ГСЧС – Аваков

На Прикарпатье и в Закарпатье сохраняется угроза схода снежных лавин

Турист погиб в горах во Львовской области, его спутник госпитализирован с обморожением

Гидрометцентр предупреждает об угрозе схода снежных лавин в двух западных областях и на Закарпатье

ПОСЛЕДНЕЕ

Харьковская ОГА и "Харьковский антикоррупционный центр" на год продлили сотрудничество

Полиция не обнаружила взрывоопасных предметов после проверки сообщения о минировании ТРЦ во Львове, эвакуировали 2370 человек

Главы МИД Украины, Чехии и Дании 29 января посетят Мариуполь

В ОБСЕ обещают следить за расследованием дела о нападении на журналистов "Стоп коррупции" в Киеве

Раненого военнопленного моряка Сороку на следующей неделе обследует нейрохирург

Боевики в пятницу трижды нарушили режим тишины в зоне ООС

Денисова требует от российской стороны обеспечить раненого военнопленного моряка Сороку обследованием и лечением

В Днепре обстреляли автомобиль председателя совета адвокатов Днепропетровской области

Полиция усомнилась в подлинности трех акварелей Гитлера, выставленных на аукцион в Берлине

У посольства РФ в Киеве состоялась акция в поддержку пропавших без вести в оккупированном Крыму

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА