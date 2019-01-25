Спасатели нашли в Карпатах заблудившегося лыжника из Германии

Поисково-спасательная группа обнаружила в Карпатах гражданина Германии, который заблудился. Состояние его здоровья удовлетворительное, сообщает Управление Госслужбы по ЧС в Закарпатской области.

Как говорится в сообщении УГСЧС на странице в Фейсбуке, лыжника нашли в 18.13 в районе полонины Урда в направлении села Косовская Поляна Раховского района.

"Состояние здоровья туриста удовлетворительное, в медицинской помощи он не нуждается", - подчеркнули в УГСЧС.