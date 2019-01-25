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19:11 25.01.2019

В ОБСЕ обещают следить за расследованием дела о нападении на журналистов "Стоп коррупции" в Киеве

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В ОБСЕ обещают следить за расследованием дела о нападении на журналистов "Стоп коррупции" в Киеве

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир указывает на необходимость привлечения к ответственности злоумышленников, напавших на журналистов проекта "Стоп коррупции", и обеспечения журналистов зашитой.

"Ужасная атака на Александра Золотнюка (журналист "Стоп коррупции" - ИФ) с новостного сайта @stop_cor в Киеве, Украина. Положительно, что 9 человек задержаны. Будем следить за расследованием", - написал А.Дезир в Твиттере в пятницу.

По его словам, злоумышленники должны быть привлечены к ответственности, а журналисты - защищены от насилия.

Как сообщалось, вечером 24 января на ул.Промышленная в Голосеевском районе Киева группа неизвестных на нескольких автомобилях с иностранной регистрацией повредили топором автомобиль съемочной группы общественной организации "Стоп коррупции", применили аэрозольные баллончики, избили журналиста и забрали сумку с деньгами и вещами. Правоохранители квалифицировали действия злоумышленников как разбой (ч.2 ст.187 УК Украины). Пострадавшего с телесными повреждениями доставили в больницу. По словам медработников, он получил черепно-мозговую травму, ожог слизистой оболочки глаз. После оказания помощи он покинул больницу.

В столице был введен план "перехват". По словам потерпевших, одно из транспортных средств, которое после нападения уехало в сторону города, впоследствии вернулось на огражденную территорию. Спецназовцы зашли туда и обнаружили семь человек, которые назвались охранниками.

По подозрению в нападении на журналистов в управление полиции доставлены девять человек, они дают пояснения и с ними проводятся следственные действия, в частности опознание. Все девять человек были задержаны на месте происшествия и назвались охранниками. Одного из них потерпевшие узнали как нападающего.

В результате обыска на территории, на которую указали потерпевшие, были изъяты мобильные телефоны находившихся там лиц, топор, газовый баллончик, два ножа, три устройства для отстрела резиновых пуль с разрешительными документами, охотничий карабин, стартовый пистолет иностранного производства, патроны и три автомобиля.

По словам координатора ОО "Стоп коррупции" Романа Бочкалы, нападение было осуществлено на съемочную группу "Стоп коррупции", которая снимала незаконную добычу песка на берегу Днепра в Киеве.

Теги: #нападение #журналисты #обсе
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