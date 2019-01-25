Раненого военнопленного моряка Сороку на следующей неделе обследует нейрохирург

Председатель Совета по правам человека при президенте РФ Михаил Федотов, ссылаясь на данные врача, проинформировал уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилу Денисову о том, что состояние раненого военнопленного моряка Василия Сороки удовлетворительное, на следующей неделе его посетит нейрохирург.

Как написала Л.Денисова на своей странице в Фейсбуке, соответствующую информацию М.Федотов озвучил по телефону: "Главный врач медицинского блока СИЗО "Матросская тишина" сообщил Федотову, что состояние здоровья украинского военнопленного удовлетворительное. Его обследование проводилось невропатологом и, по словам врачей, рука парня отечная из-за использования эспандера".

По просьбе украинского омбудсмена М.Федотов договорился, что на следующей неделе (в понедельник-вторник) В.Сороку обследует нейрохирург.

Ранее в пятницу Л.Денисова обратилась к М.Федотову с требованием обеспечить надлежащим обследованием и лечением раненого военнопленного моряка В.Сороку.