Боевики в пятницу трижды нарушили режим тишины в зоне ООС

Незаконные вооруженные формирования в пятницу с полуночи до 18.00 три раза нарушили режим прекращения огня в зоне проведения операции объединенных сил, в результате обстрела под Катериновкой один украинский военнослужащий погиб, еще четверо получили ранения, им оказана медпомощь.

"На протяжении суток, с 00.00 до 18.00, противник три раза обстрелял позиции наших войск. В полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" противник обстрелял позиции украинских защитников с использованием ПТРК вблизи поселка Катериновка, в результате чего один военнослужащий погиб и четверо были ранены. Раненых эвакуировали в медицинское учреждение и оказали необходимую медицинскую помощь. Сейчас угрозы их жизни нет", - говорится в сводке (на 18.00) на странице пресс-центра штаба ООС в Фейсбуке.

В полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" российские наемники дважды обстреляли из гранатометов и крупнокалиберного оружия позиции украинских военных в районе населенного пункта Широкино.

Во всех случаях открытия огня противником подразделения украинских военных подавляли огневые точки противника, применяя дежурные огневые средства.

По данным разведки, два российских наемника были убиты, еще один ранен.