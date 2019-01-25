В Днепре обстреляли автомобиль председателя совета адвокатов Днепропетровской области

Автомобиль председателя совета адвокатов Днепропетровской области Татьяны Лещенко был обстрелян в г.Днепр в ночь на пятницу, сообщает сайт Национальной ассоциации адвокатов Украины.

"25 января около часа ночи неизвестные совершили выстрелы из травматического оружия по окнам автомобиля, в котором Лещенко подъезжала к дому. В результате поврежден автомобиль, находившиеся в машине не пострадали. Нападение на председателя совета адвокатов региона осуществлено накануне конференции адвокатов Днепропетровской области, которая проходит 25 января и должна избрать делегатов на съезд адвокатов Украины", - говорится в сообщении.

Т.Лещенко обратилась с заявлением в управление Национальной полиции в Днепропетровской области.

В отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Днепропетровской области подтвердили факт нападения. В частности установлено, что по автомобилю Т.Лещенко было осуществлено несколько выстрелов из пневматического ружья, повреждена крыша авто.

Полиция начала расследование инцидента. Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст.194 (умышленное повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.