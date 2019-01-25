У посольства РФ в Киеве состоялась акция в поддержку пропавших без вести в оккупированном Крыму

Активисты общественной организации "КрымSOS" и члены Меджлиса крымскотатарского народа в пятницу провели очередную акцию #Where_is_Ervin, посвященную пропавшим без вести в Крыму во время оккупации полуострова Российской Федерацией.

Участники акции пришли к посольству Российской Федерации в Киеве с плакатами, на которых написаны фамилии пропавших без вести и требования к властям РФ ответить на вопрос, где эти люди.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", общественные активисты разместили на входных воротах решетчатого забора, ограждающего здание диппредставительства, растяжку #Where_is_Ervin.

В акции приняли участие до 20 человек, среди которых заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз.

Активисты ОО "КрымSOS" проводят акцию ежемесячно, сегодняшняя уже 31-я.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в "КрымSOS", на сегодняшний день неизвестна судьба 15 человек, в том числе Эрвина Ибрагимова, исчезнувших за годы российской оккупации в Крыму. В организации допускают, что к их исчезновению причастны силовые структуры РФ, чему есть видео- и фотодоказательства.

Крымскотатарский активист Эрвин Ибрагимов исчез в Крыму в мае 2016 года.