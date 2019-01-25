Полиция усомнилась в подлинности трех акварелей Гитлера, выставленных на аукцион в Берлине

Полиция Берлина изъяла у местного аукционного дома три картины Адольфа Гитлера, чтобы проверить их подлинность, сообщает в пятницу информагентство Associated Press.

Речь идет о трех акварельных пейзажах, датированных 1910 и 1911 годами; все они имеют подпись "А. Гитлер". Полотна должны были быть проданы на торгах в четверг.

Полицейские сообщили, что инициировали проверку после получения жалобы, однако от кого она поступила, не уточняется. Сейчас картины обследуют криминалисты и искусствоведы.

Как отмечает AP, в 2014 году одна из акварелей Гитлера была продана за 130 тыс. евро.