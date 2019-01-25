Суд в Крыму отказал активисту Балуху в условно-досрочном освобождении

Подконтрольный России Керченский городской суд на заседании в пятницу отказал украинскому активисту Владимиру Балуху в условно-досрочном освобождении (УДО), сообщает издание "Крым.Реалии".

В.Балух не участвовал в судебном заседании.

Представитель российской прокуратуры Геннадий Трофимов мотивировал отказ в УДО тем, что за время нахождения В.Балуха в СИЗО "было зафиксировано 51 нарушение".

В то же время адвокат Тарас Омельченко, комментируя заявление стороны обвинения, заявил, что по состоянию на 11 января "со стороны администрации колонии к нему (В.Балуху – ИФ) нет никаких претензий" и напомнил, что у его подзащитного пожилая мать, которая нуждается в уходе.