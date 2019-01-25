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15:07 25.01.2019

И.Луценко считает приговор Януковичу за госизмену достаточно легким

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И.Луценко считает приговор Януковичу за госизмену достаточно легким

 Представитель президента Украины в Верховной Раде Ирина Луценко считает недостаточно суровым приговор экс-президенту Украины Виктору Януковичу.

"Для меня, как политика и гражданина Украины, был неожиданностью такой достаточно легкий приговор, который огласил украинский суд преступнику Януковичу", - сказала И.Луценко в эфире телеканала "Прямой" в пятницу.

Она подчеркнула, что из-за деятельности В.Януковича в Украине погибло около 13 тыс мирного населения, около 2,5 тыс военнослужащих. Депутат отметила, что ожидала более сурового приговора.

"Генеральная прокуратура уже заявила о том, что она не согласна с приговором, она будет подавать апелляцию, дополнительно доказывать суду то, что те доказательства, и те статьи, по которым прокуратура обвиняла преступника Януковича, должны быть доказаны, они являются обоснованными и доказать уже в апелляционной инстанции и другие преступления, которые совершил преступник Янукович", - рассказала парламентарий.

И.Луценко также выразила надежду, что в украинских судах будут рассматриваться "и другие судебные иски, и другие обвинения" в адрес В.Януковича.

Как сообщалось, Оболонский районный суд Киева приговорил В.Януковича к 13 годам лишения свободы за государственную измену и пособничество в ведении агрессивной войны против Украины со стороны РФ. Такой приговор суд огласил 24 января 2019 года. Уголовное производство в отношении В.Януковича рассматривалось по специальной (заочной) процедуре в связи с тем, что обвиняемый находится на территории РФ.

Теги: #луценко #гпу #суд #приговор #янукович
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