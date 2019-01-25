Арестован экс-советник Трампа Стоун, его обвиняют в давлении на свидетелей и препятствованию правосудию

Бывший политический советник американского президента Дональда Трампа - Роджер Стоун - арестован во Флориде, сообщает в пятницу агентство Associated Press со ссылкой на офис спецпрокурора США Роберта Мюллера.

По его данным, Р.Стоуну предъявлены обвинения по семи пунктам, в частности, в оказании давления на свидетелей, препятствованию правосудию и в даче ложных показаний.

Агентство отмечает, что обвинения не касаются вопроса о предполагаемом сговоре предвыборного штаба Д.Трампа с российским руководством во время избирательной кампании 2016 года - ключевого вопроса расследования спецпрокурора Р.Мюллера.

Ожидается, что Р.Стоун предстанет перед судом позже в пятницу.

Осенью прошлого года сообщалось, что спецпрокурор США Р.Мюллер изучает вопрос о звонках Д.Трампа бывшему политическому советнику Р.Стоуну. Р.Стоун работал с Д.Трампом до избрания последнего президентом США.

По данным газеты The Washington Post, у команды спецпрокурора был список со звонками между Р.Стоуном и Д.Трампом, которые происходили в разное время в ходе предвыборной кампании 2016 года. Интерес к разговорам между президентом и Р.Стоуном со стороны Р.Мюллера связан, в частности, с попытками выяснить, общался ли советник с представителями WikiLeaks в то время, когда организация в разгар предвыборной гонки опубликовала компрометирующие материалы о Демократической партии США.

Летом 2016 года WikiLeaks опубликовала тысячи электронных адресов и писем комитета Демократической партии, в том числе письма с личного аккаунта Джона Подесты, бывшего руководителя предвыборной кампании Хиллари Клинтон.