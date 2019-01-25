События

14:15 25.01.2019

Группа азербайджанцев, ограбивших ювелирный магазин в Кривом Роге, причастна к нападениям на фермеров

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Группа азербайджанцев, ограбивших ювелирный магазин в Кривом Роге, причастна к нападениям на фермеров

Группа уроженцев Азербайджана, подозреваемых в вооруженном ограблении ювелирного магазина в г.Кривой Рог Днепропетровской области 19 января и задержанная во время профилактической отработки территории Харьковской области в четверг, причастны также к двум разбойным нападениям в Харьковской области на фермеров и их семьи летом и осенью прошлого года.

"Установлена причастность указанных лиц к совершению двух вооруженных разбойных нападений на территории Золочевского и Валковского районов Харьковской области. Это были семьи фермеров, которым нанесены телесные повреждения. Злоумышленники угрожали применить огнестрельное оружие, завладели большими суммами денежных средств и ювелирными украшениями. После этих нападений потерпевшие лечились в медучреждения", - сказал начальник Главного управления Национальной полиции в Харьковской области Олег Бех в видеокомментарии, распространенном отделом коммуникаций облполиции.

В группу входит 6 человек в возрасте от 25 до 45 лет. Им инкриминируется три эпизода, квалифицируемые как разбой (ст.187 УК Украины). У задержанных было изъято более 1,5 кг изделий из золота, 3 пистолета и другие вещественные доказательства.

В настоящее время решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения. Правоохранители проверяют челнов группы на причастность к другим аналогичным преступлениям на территории Харьковской и Днепропетровской областей

Теги: #азербайджанцы #ограбления #полиция #нападения #днепропетровская_область
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