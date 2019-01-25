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13:54 25.01.2019

Прокуратура и полиция выясняют обстоятельства гибели 21-летней студентки в Житомирской области - Лысенко

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Прокуратура и полиция выясняют обстоятельства гибели 21-летней студентки в Житомирской области - Лысенко

Совместная группа прокуроров и следователей полиции расследует обстоятельства гибели 21-летней студентки в лесу в Олевском районе Житомирской области.

"Установлено, что жительницу Олевского района, которая, сев утром в маршрутный автобус на остановке в с.Рудня-Хочинская, доехала до остановки "Перга" и вышла из автобуса, найдена мертвой в лесополосе, по предварительным сведениям, от переохлаждения. Для обеспечения эффективного досудебного расследования создана группа, в состав которой вошли опытные прокуроры и следователи полиции", - сообщил спикер Генеральной прокуратуры Украины Андрей Лысенко на странице в соцсети Фейсбук в пятницу.

Как уточняет отдел коммуникации полиции Житомирской области, жительница с.Рудня-Хочинская, 1998 года рождения вышла из дома 8 января и безвестно исчезла, а 10 января тело девушки нашел в лесном массиве отец.

"Установлено, что 8 января девушка вышла из дома и села в маршрутный автобус на остановке в с.Рудня-Хочинская около 4 утра. Он направлялся из г.Олевск в г.Житомир. На следующей остановке "Перга" девушка вышла из автобуса, не рассчитавшись за проезд. Информация о возможном конфликте между ней и водителем по поводу неоплаченного проезда, а также другие сведения, изложенные в социальных сетях об обстоятельствах происшествия, сейчас полицейские проверяют в рамках расследования. В связи с этим водитель и пассажиры указанного рейса сейчас опрашиваются повторно", - сообщили в полиции.

Так, по информации правоохранителей, информацию о возможном конфликте между студенткой и водителем не подтверждает ни один из пассажиров того рейса. "По их словам, девушка вышла из салона в момент, когда водитель помогал другим пассажирам размещать сумки в багажном отделении автобуса", - сказано в сообщении.

По факту гибели девушки проводится досудебное расследование в уголовном производстве по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ст.115 (умышленное убийство), ст.135 (за оставление в опасности) Уголовного кодекса Украины.

"Сейчас принимаются все предусмотренные законом меры для установления обстоятельств смерти потерпевшей, назначены необходимые экспертизы, установлены и допрошены свидетели из числа пассажиров, а также водитель маршрутного автобуса", - рассказал Андрей Лысенко.

Теги: #гибель #полиция #студентка #прокуратура #житомирская_область #маршрутка
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