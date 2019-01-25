Один украинский военный погиб, четверо ранены вследствие обстрела боевиками автомобиля

Один военнослужащий Объединенных сил погиб и еще четверо получили ранения вследствие обстрела со стороны незаконных вооруженных формирований в пятницу утром, сообщается на официальном сайте Министерства обороны Украины со ссылкой на оперативную информацию штаба Операции Объединенных сил.

"Сегодня утром, в районе н.п.Катериновка на луганском направлении российско-оккупационные войска коварно обстреляли из ПТРК автомобиль украинских защитников, в результате чего один военнослужащий погиб, четверо получили ранение. В ответ наши военные применили дежурные огневые средства, нанеся противнику потери", - говорится в сообщении.