События

13:00 25.01.2019

Один украинский военный погиб, четверо ранены вследствие обстрела боевиками автомобиля

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Один украинский военный погиб, четверо ранены вследствие обстрела боевиками автомобиля

Один военнослужащий Объединенных сил погиб и еще четверо получили ранения вследствие обстрела со стороны незаконных вооруженных формирований в пятницу утром, сообщается на официальном сайте Министерства обороны Украины со ссылкой на оперативную информацию штаба Операции Объединенных сил.

"Сегодня утром, в районе н.п.Катериновка на луганском направлении российско-оккупационные войска коварно обстреляли из ПТРК автомобиль украинских защитников, в результате чего один военнослужащий погиб, четверо получили ранение. В ответ наши военные применили дежурные огневые средства, нанеся противнику потери", - говорится в сообщении.

Теги: #потери #оос #раненые #обстрелы #нвф
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