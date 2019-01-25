На выходных в Украине ожидаются потепление и снегопады

В субботу, 26 января, в Украине ожидаются небольшие осадки в виде снега, в юго-восточной половине - с дождем, а температура, кроме юга, немного повысится, особенно днем, сообщает Укргидрометцентр.

В этот день небольшой снег ожидается в большинстве областей, на Закарпатье и в Прикарпатье пройдет умеренный снег, днем в центральных и восточных областях небольшой мокрый снег с дождем, местами налипание мокрого снега, гололед.

Температура ночью 5-10°, в северных, Полтавской и Харьковской областях до 14° мороза, днем от 4° мороза до 1° тепла.

В южной части Украины - небольшой дождь, ночью с мокрым снегом, местами туман; температура ночью от 3° мороза до 2° тепла, днем 1-6° тепла; в Крыму ночью 1-6° тепла, днем 6-11°.

На дорогах, кроме крайнего юга, местами гололедица. Ветер преимущественно юго-восточный, 7-12 м/ с.

В Киеве - небольшой снег. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 10-12°, днем 1-3° мороза.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 26 января самая высокая температура днем была зафиксирована на отметке 6,7 градусов выше ноля в 1975 году, самая низкая - ночью на отметке 22,4 градусов мороза в 1891 году.

В воскресенье, 27 января, в Украине ожидается умеренный снег, ночью в северных, большинстве центральных областей, днем в Сумской, Полтавской и Харьковской областях значительный снег (днем на Правобережье небольшой снег); в южной части, Днепропетровской и Донецкой областях дождь и мокрый снег, местами налипание мокрого снега.

Температура в течение суток в западных, северных Винницкой и Черкасской областях 3-8° мороза, на остальной территории - от 3° мороза до 2° тепла, в Приазовье 0-5° тепла (в Крыму ночью 1-6° тепла, днем 6-11°).

На дорогах страны, кроме крайнего юга, гололедица. Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с.

В Киеве – ночью значительный, днем небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный, 7-12 м/ с. Температура в течение суток 4-6° мороза.