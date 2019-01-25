СБУ в ближайшее время обнародует сведения о преступной деятельности подразделений "ЧВК Вагнера"

Служба безопасности Украины в ближайшее время обнародует новые сведения о преступной деятельности "засекреченных" гибридных проектов российской военной разведки в Судане, в том числе сотрудников "ЧВК Вагнера", которые ранее участвовали в боевых действиях в Украине.

"Имеющиеся у СБУ материалы свидетельствуют, что в Судане с декабря 2017 находится вооруженный контингент так называемой "ЧВК Вагнера" в постоянном составе не менее 300 человек. Большинство из которых до этого участвовало в боевых действиях на территории Украины", - сообщает пресс-центр СБУ на странице в соцсети Фейбук в пятницу.

Хотя, как напоминает украинская спецслужба, в МИД РФ назвали "фейком" материал авторитетного британского СМИ "The Times" о присутствии в Судане российской "ЧВК Вагнера", вооруженные которой подавляли демонстрации демократической оппозиции.

"Согласно российским нормативно-правовым актам сотрудники "ЧВК Вагнера" выполняют разведывательно-оперативные задачи на территории других государств в интересах Минобороны РФ и их деятельность является засекреченной. Для конспирации они действуют под прикрытием частных структур", - сообщил в СБУ.

В частности, по информации спецслужбы, в Судане для такого прикрытия используется ООО "М Инвест", входящая в бизнес-империю приближенного к президенту России Владимиру Путину российского бизнесмена Евгения Пригожина.

"Более того, СБУ владеет доказательствами, что личный состав и вооружение "ЧВК Вагнера" доставляется в Судан и другие страны региона авиацией Министерства обороны РФ. Так, согласно договору от 30.07.2018 (общая сумма 56 млн рос.руб.) между указанным выше ООО "М Инвест" и "223 летным отрядом" Минобороны РФ, самолетами Ту-154М за пять месяцев 2018 года осуществлено восемь рейсов из Москвы в столицу Судана Хартум. Уже из Хартума в другие страны Африки", - сказано в сообщении.

Таким образом, по информации СБУ, военное командовании РФ регулярно (каждые 2 месяца) проводит ротацию личного состава наемников как в Сирии, так и в Африке, а Судан фактически используется как перевалочная база для поставок оружия и личного состава в страны Африки.

"Не остается никаких сомнений, что так называемая "ЧВК Вагнера" является гибридным проектом российской военной разведки, подразделения которого разгоняют демократические протесты в Судане", - цитирует слова главы СБУ Василия Грицака пресс-центр спецслужбы.

По его мнению, такие решения Москвы могут быть направлены на поддержку режима Омара аль-Башира, ордер на арест которого Международным уголовным судом выдан еще в 2009 году по обвинению в геноциде гражданского населения.

"Поэтому в ближайшее время Служба безопасности Украины обнародует дополнительные сведения о деталях преступной деятельности "засекреченных" российских подразделений в Судане", - сказано в сообщении.