Массовые эвакуации из-за угроз взрывов прошли в городах РФ

Очередная волна анонимных угроз привела к эвакуации из школ, больниц и торговых центров в ряде регионов РФ.

Письма о минировании получили десять больниц в Иркутске. Кроме того, по данным СМИ, в Благовещенске «телефонные террористы» заминировали больницы, школы и ТРЦ. Проверки пришлось провести в школах и больницах Якутии и Улан-Удэ. В Чите правоохранители решили не проводить эвакуации, проверив угрожаемые здания с кинологами. .

Ни одна из угроз не подтвердилась.