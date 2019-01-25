События

10:56 25.01.2019

Массовые эвакуации из-за угроз взрывов прошли в городах РФ

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Очередная волна анонимных угроз привела к эвакуации из школ, больниц и торговых центров в ряде регионов РФ.

Письма о минировании получили десять больниц в Иркутске. Кроме того, по данным СМИ, в Благовещенске «телефонные террористы» заминировали больницы, школы и ТРЦ. Проверки пришлось провести в школах и больницах Якутии и Улан-Удэ. В Чите правоохранители решили не проводить эвакуации, проверив угрожаемые здания с кинологами. .

Ни одна из угроз не подтвердилась.

Теги: #рф
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