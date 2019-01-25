Объявлен в розыск помощник нардепа, подозреваемый в завладении 93 млн грн "Укрзализныцы"
Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) сообщили о подозрении разыскиваемому помощнику народного депутата Украины, бывшему чиновнику ПАО "Укрзализныця", который организовал завладение 93 млн 270 тыс. грн госкомпании.
Как сообщается в пятницу на сайте НАБУ, по версии следствия, это лицо является организатором коррупционной схемы и ее исполнителем. Действия подозреваемого квалифицированы по ч.3 ст.27, ч.2 ст.28, ч.1 ст.205 (фиктивное предпринимательстве) и ч.2,3 ст.27, ч.5 ст.191 (растрата имущества или овладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины".
Поскольку данное лицо скрывается от следствия, 23 января 2019 года оно объявлено в розыск.
"Таким образом, общее количество подозреваемых в уголовном производстве по факту завладения 93,27 млн грн ПАО "Укрзализныця" составляет 8 человек, из которых два человека являются помощниками одного из народных депутатов", - сообщили в НАБУ.
В Нацбюро напомнили, что 15 января 2019 года детективы НАБУ сообщили семерым людям о подозрении в завладении более 93 млн грн.
"Среди причастных к совершению преступления – должностные лица предприятия-производителя стрелочной продукции, должностные лица Филиала "Центр обеспечения производства" ПАО "Украинская железная дорога"", - сказано в сообщении.
Расследование приведенных фактов детективы Национального бюро начали в июне 2017 по собственным наработками.