События

10:33 25.01.2019

Объявлен в розыск помощник нардепа, подозреваемый в завладении 93 млн грн "Укрзализныцы"

1 мин читать
Объявлен в розыск помощник нардепа, подозреваемый в завладении 93 млн грн "Укрзализныцы"

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) сообщили о подозрении разыскиваемому помощнику народного депутата Украины, бывшему чиновнику ПАО "Укрзализныця", который организовал завладение 93 млн 270 тыс. грн госкомпании.

Как сообщается в пятницу на сайте НАБУ, по версии следствия, это лицо является организатором коррупционной схемы и ее исполнителем. Действия подозреваемого квалифицированы по ч.3 ст.27, ч.2 ст.28, ч.1 ст.205 (фиктивное предпринимательстве) и ч.2,3 ст.27, ч.5 ст.191 (растрата имущества или овладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины".

Поскольку данное лицо скрывается от следствия, 23 января 2019 года оно объявлено в розыск.

"Таким образом, общее количество подозреваемых в уголовном производстве по факту завладения 93,27 млн грн ПАО "Укрзализныця" составляет 8 человек, из которых два человека являются помощниками одного из народных депутатов", - сообщили в НАБУ.

В Нацбюро напомнили, что 15 января 2019 года детективы НАБУ сообщили семерым людям о подозрении в завладении более 93 млн грн.

"Среди причастных к совершению преступления – должностные лица предприятия-производителя стрелочной продукции, должностные лица Филиала "Центр обеспечения производства" ПАО "Украинская железная дорога"", - сказано в сообщении.

Расследование приведенных фактов детективы Национального бюро начали в июне 2017 по собственным наработками.

Теги: #розыск #набу #укрзализныця #коррупция
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Госпогранслужба Украины и Служба защиты правоохранительных органов Венгрии могут подписать документ о сотрудничестве в сфере борьбы с коррупцией

Подозреваемый в организации убийства Гандзюк объявлен в розыск

Суд взял под домашний арест двух подозреваемых в деле о завладении средств "Укрзализныци"

САП и НАБУ расследуют дело о причинении должностными лицами "Укрзализныци" убытков государству более чем на 93,2 млн грн

"Укрзализныця" до конца года запустит единую горячую линию для пассажиров

Общественные организации презентовали избирательную инициативу "Стоп политической коррупции"

"Укрзализныця" восстанавливает возврат билетов через интернет

НАБУ возобновило расследование дела о декларировании недостоверных данных нардепом Дзензерским

Суд обязал НАБУ расследовать факт возможного коррупционного правонарушения генпрокурором

Чиновник Минрегионстроя задержан на взятке в 5 тыс. долл.

ПОСЛЕДНЕЕ

Большинство греков высказались против соглашения о переименовании Македонии

Число жертв взрыва нефтепровода в Мексике возросло до 107 человек

Генпрокуратура Украины составила подозрение депутату Госдумы РФ Жириновскому в посягательстве на территориальную целостность Украины

Массовые эвакуации из-за угроз взрывов прошли в городах РФ

Шестеро граждан Азербайджана ограбили ювелирный магазин в Кривом Роге –

Цукерберг отрицает для Facebook возможность продажи данных пользователей

Девять подозреваемых в нападении на журналистов "Стоп коррупции" в Киеве уже дают показания

Украинские военные на Донбассе захватили беспилотник РФ

В Киеве в ночь на 26 января частично ограничат движение транспорта на Южном мосту

За минувшие сутки боевики девять раз открывали огонь по позициям ВСУ

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА