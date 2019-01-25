Девять подозреваемых в нападении на журналистов "Стоп коррупции" в Киеве уже дают показания

По подозрению в нападении на журналистов на ул.Промышленной в Киеве в четверг в управление полиции доставлены девять человек, они дают пояснения и с ними проводятся следственные действия, в частности опознание, сообщает отдел коммуникации полиции Киева в пятницу утром.

Все девять человек были задержаны на месте происшествия и назвались охранниками. Одного из них потерпевшие узнали как нападающего. Одного мужчину уже задержали, действиям других доставленных после первоочередной проверки будет предоставлена правовая оценка.

Кроме того, проведен обыск на территории, на которую указали потерпевшие, в ходе которого были изъяты мобильные телефоны лиц, которые находились там, топор, газовый баллончик, два ножа, три устройства для отстрела резиновых пуль с разрешительными документами, охотничий карабин, стартовый пистолет иностранного производства, патроны и три автомобиля.

Потерпевший, которого доставили в больницу, по словам медработников, получил черепно-мозговую травму, ожог слизистой оболочки глаз. После предоставления помощи он покинул больницу.

По факту нападения расследуется уголовное производство по ч.2 ст.187 (разбой) Уголовного кодекса Украины, согласно которой злоумышленникам может грозить до десяти лет лишения свободы.

Как сообщалось, в четверг вечером на ул.Промышленная в Голосеевском районе Киева группа неизвестных на нескольких автомобилях с иностранной регистрацией повредили топором автомобиль съемочной группы ОО "Стоп коррупции", применили аэрозольные баллончики, избили журналиста и забрали сумку с деньгами и вещами.