События

08:31 25.01.2019

Украинские военные на Донбассе захватили беспилотник РФ

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В среду, 23 января, военнослужащие Операции объединенных сил с помощью радиотехнических средств обнаружили в небе Приазовья беспилотный летательный аппарат, который приземлили, затем нашли и изъяли, сообщил пресс-центр (ООС).

"После обследования военными инженерами аппарат был передан специалистам для идентификации и дальнейшего изучения. Установлено, что беспилотный летательный аппарат – "Гранат-2" производится предприятиями военно-промышленного комплекса Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Отмечается, что этот тип аппаратов активно поставляется боевикам т.н. "ЛНР" и "ДНР" для проведения разведки и корректировки огня артиллерии.

"Именно этот БПЛА уже не будет работать в интересах агрессора. Вся информация с цифровых носителей будет тщательно изучена и проанализирована", - отметили в штабе.

Теги: #рф #беспилотник #украина #донбасс
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