В Киеве в ночь на 26 января частично ограничат движение транспорта на Южном мосту

В Киеве на Южном мосту в пятницу 25 января в связи с ремонтными работами частично ограничат движение транспорта, сообщает пресс-служба "Киевавтодора".

"С 22.00 25 января 2019 года до 06.00 часов 26 января 2019 года в связи с ремонтом деформационного шва на Южном мостовом переходе будет частично ограничено движение в направлении просп. Николая Бажана", - говорится в сообщении.

В "Киевавтодоре" просят с пониманием отнестись к трудностям трафика, связанных с выполнением ремонтных работ.