События

07:46 25.01.2019

В Киеве в ночь на 26 января частично ограничат движение транспорта на Южном мосту

1 мин читать

В Киеве на Южном мосту в пятницу 25 января в связи с ремонтными работами частично ограничат движение транспорта, сообщает пресс-служба "Киевавтодора".

"С 22.00 25 января 2019 года до 06.00 часов 26 января 2019 года в связи с ремонтом деформационного шва на Южном мостовом переходе будет частично ограничено движение в направлении просп. Николая Бажана", - говорится в сообщении.

В "Киевавтодоре" просят с пониманием отнестись к трудностям трафика, связанных с выполнением ремонтных работ.

Теги: #киев #украина #ограничения #транспорт
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

За минувшие сутки боевики девять раз открывали огонь по позициям ВСУ

За четыре года число ОСМД выросло в 2,5 раза

Организаторы несанкционированной свалки на территории бывшего завода в Харькове признали свою вину

СБУ сообщает о разоблачении харьковчанина, работавшего на луганских боевиков

Оперуполномоченный спецполиции подозревается в систематическом вымогательстве взяток в Харькове

Экс-начальник медслужбы одной из воинских частей задержан на взятке

Сенат США представил резолюцию по усилению оборонной помощи Украине

В Киеве напали на журналистов, полиция объявила план "Перехват"

Пожар в ресторане в Подольском районе Киева ликвидирован

На Подоле в Киеве горит ресторан

ПОСЛЕДНЕЕ

Белый дом готовит проект об объявлении чрезвычайного положения в США

Посольство США в Венесуэле предупредило о возможном продолжении беспорядков до конца недели

В Киеве отменили утренние рейсы городской электрички

В подвале дома во Львове произошел взрыв, пострадал сантехник

Янукович понесет наказание согласно приговору, верят в "БПП"

В Киевсовете создана рабочая группа по изучению ситуации с кинотеатром "Киев" – глава Госкино

Кличко: 13 лет лишения свободы Януковичу за предательство Родины - ещё мягкое наказание

Климкин: Борьба венесуэльцев напоминает драйв времен Майдана

Кения проведет перепись населения с использованием смартфонов

Обжалование приговора Януковичу может длиться более года - Лавринович

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА