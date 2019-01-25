События

07:20 25.01.2019

За минувшие сутки боевики девять раз открывали огонь по позициям ВСУ

1 мин читать

Боевики незаконных вооруженных формирований девять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил (ООС). 

"24 января российские оккупационные войска девять раз нарушили режим прекращения огня", - говорится в сводке, опубликованной на странице штаба ООС в Фейсбук в пятницу утром.

В полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" позиции украинских военнослужащих обстреливались из автоматических гранатометов - в районе н.п. Водяное, из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - вблизи Гнутово, из гранатометов и стрелкового оружия - вблизи Чермалыка, трижды из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - вблизи Павлополя, дважды из гранатометов и стрелкового оружия - вблизи Марьинки.

В полосе действий оперативно-тактического группировки "Север" противник обстрелял украинские позиции из минометов калибра 120 мм вблизи Крымского.

По данным украинской разведки, 24 января, пять боевиков уничтожены и один ранен.

"В течение текущих суток враг огонь не открывал", - подытожили в штабе.

Теги: #оос #сводка #украина
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

В Киеве в ночь на 26 января частично ограничат движение транспорта на Южном мосту

За четыре года число ОСМД выросло в 2,5 раза

Организаторы несанкционированной свалки на территории бывшего завода в Харькове признали свою вину

СБУ сообщает о разоблачении харьковчанина, работавшего на луганских боевиков

Оперуполномоченный спецполиции подозревается в систематическом вымогательстве взяток в Харькове

Экс-начальник медслужбы одной из воинских частей задержан на взятке

Сенат США представил резолюцию по усилению оборонной помощи Украине

В Киеве напали на журналистов, полиция объявила план "Перехват"

Пожар в ресторане в Подольском районе Киева ликвидирован

На Подоле в Киеве горит ресторан

ПОСЛЕДНЕЕ

Белый дом готовит проект об объявлении чрезвычайного положения в США

Посольство США в Венесуэле предупредило о возможном продолжении беспорядков до конца недели

В Киеве отменили утренние рейсы городской электрички

В подвале дома во Львове произошел взрыв, пострадал сантехник

Янукович понесет наказание согласно приговору, верят в "БПП"

В Киевсовете создана рабочая группа по изучению ситуации с кинотеатром "Киев" – глава Госкино

Кличко: 13 лет лишения свободы Януковичу за предательство Родины - ещё мягкое наказание

Климкин: Борьба венесуэльцев напоминает драйв времен Майдана

Кения проведет перепись населения с использованием смартфонов

Обжалование приговора Януковичу может длиться более года - Лавринович

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА