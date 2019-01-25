За минувшие сутки боевики девять раз открывали огонь по позициям ВСУ

Боевики незаконных вооруженных формирований девять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил (ООС).

"24 января российские оккупационные войска девять раз нарушили режим прекращения огня", - говорится в сводке, опубликованной на странице штаба ООС в Фейсбук в пятницу утром.

В полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" позиции украинских военнослужащих обстреливались из автоматических гранатометов - в районе н.п. Водяное, из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - вблизи Гнутово, из гранатометов и стрелкового оружия - вблизи Чермалыка, трижды из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - вблизи Павлополя, дважды из гранатометов и стрелкового оружия - вблизи Марьинки.

В полосе действий оперативно-тактического группировки "Север" противник обстрелял украинские позиции из минометов калибра 120 мм вблизи Крымского.

По данным украинской разведки, 24 января, пять боевиков уничтожены и один ранен.

"В течение текущих суток враг огонь не открывал", - подытожили в штабе.