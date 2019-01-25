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06:32 25.01.2019

Организаторы несанкционированной свалки на территории бывшего завода в Харькове признали свою вину

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Досудебное расследование уголовного производства по факту организации несанкционированной свалки на территории, принадлежавшей заводу "Серп и молот" (Харьков), завершено, уголовное производство рассматривается в суде, сообщил прокурор Харьковской области Юрий Данильченко.

"Производство в отношении двух лиц организаторов несанкционированной свалки уже рассматривается судом. Они полностью признали свою вину", - сказал Ю.Данильченко на брифинге в четверг.

Он также сообщил, что по данным экспертизы, сумма ущерба от загрязнения участка составляет более 272 млн грн, ущерб от самозахвата земли - 6 млн 700 тыс. грн. В рамках уголовного производства был наложен арест на технику и имущество на 600 тыс. грн.

"Хочу отметить, что прокуратурой будут приниматься все необходимые меры представительского характера для возмещения убытков", - подчеркнул Ю.Данильченко.

Как сообщалось, Харьковская местная прокуратура №4 совместно с управлением защиты экономики в области обнаружила несанкционированную свалку неподалеку от центра Харькова.

Мусором была завалена часть земель на участке площадью 8 га на территории бывшего завода "Серп и молот". По данному факту было начато уголовное производство по ч. 1 ст. 197-1 и ч. 1 ст. 239 (самовольное занятие участка и загрязнение земель) УК Украины.

Теги: #дело #украина #харьков #свалка
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