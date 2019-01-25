СБУ сообщает о разоблачении харьковчанина, работавшего на луганских боевиков

Контрразведчики Службы безопасности Украины под процессуальным руководством прокуратуры разоблачили харьковчанина, участвовавшего незаконных вооруженных формированиях т.н."ЛНР".

"Оперативники спецслужбы установили, что житель областного центра в октябре 2014 года присоединился к незаконным вооруженным формированиям. Находясь в составе так называемой Добровольной народной дружины МВД ЛНР "Ночные волки", он выполнял задание террористов по боевой охране и обслуживанию тяжелой бронированной техники и артиллерии", - сообщает пресс-центр СБУ.

По информации спецслужбы, мужчина также сопровождал транспортные средства боевиков, перевозивших по временно оккупированной территории Луганской и Донецкой областей незаконные грузы, в том числе контрабандные товары.

Следователи Управления СБУ в Харьковской области начали в отношении фигуранта дела уголовное производство по ст.260 (создание не предусмотренных законом военизированных или боевых формирований) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос о сообщении ему о подозрении в совершении преступления.