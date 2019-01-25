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04:56 25.01.2019

Оперуполномоченный спецполиции подозревается в систематическом вымогательстве взяток в Харькове

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Оперуполномоченный спецполиции подозревается в систематическом вымогательстве взяток в Харькове

Прокуратура Харьковской области утвердила подозрение в получении неправомерной выгоды оперуполномоченному отдела специальной полиции Главного управления Национальной полиции в Харьковской области (ч.3 ст.368 УК Украины), который систематически вымогал взятки с предпринимательницы, сообщает пресс-служба прокурора Харьковской области Юрия Данильченко.

"Полицейский требовал деньги у женщины-предпринимателя, которая арендовала помещение на территории одного из харьковских заводов под цех по производству обуви. Мужчина объяснил, что осуществляет оперативное обслуживание указанной территории и если предприниматель не хочет иметь никаких проблем с бизнесом, в том числе со стороны правоохранительных органов, она каждые полгода платить ему 500 долларов", - рассказал Ю.Данильченко.

По данным досудебного следствия, предпринимательницы согласилась на условия полицейского. В конце декабря прошлого года она передала ему 14 тыс.грн. и такую же сумму заплатила в январе.

Полицейского задержали возле одного из торговых центров Харькова во время получения взятки. Сейчас по требованию прокуратуры ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 384 тыс.грн.

Досудебное расследование проводит Управление СБУ в Харьковской области, прокуратура процессуально руководит в производстве. Ход следствия находится на контроле руководства прокуратуры области.

Теги: #вымогательство #украина #полиция #харьков
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