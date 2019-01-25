События

03:33 25.01.2019

Экс-начальник медслужбы одной из воинских частей задержан на взятке

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Экс-начальник медслужбы одной из воинских частей задержан на взятке

Военная прокуратура Киевского гарнизона Центрального региона разоблачила бывшего начальника медицинской службы одной из воинских частей в пособничестве в получении неправомерной выгоды, сообщил спикер Генеральной прокуратуры Украины Андрей Лысенко.

"24 января 2019 года бывший начальник медицинской службы одной из воинских частей, действуя под контролем правоохранительных органов, по требованию подозреваемого перечислил на карточный счет ранее оговоренную неправомерную выгоду и получил от последнего оригинал этой справки. В дальнейшем взяточник задержан в порядке ст.208 УПК Украины, а неправомерная выгода изъята", - написал А.Лысенко на своей странице в Фейсбук.

Установлено, что в декабре 2018 года подозреваемый совместно с неустановленными должностными лицами указанной воинской части, зная о факте получения одним из военнослужащих травмы в зоне проведения АТО, находясь в Киеве, выдвинул последнему требование о передаче ему средств в размере $300 США.

"За указанную сумму взяточник пообещал военному изготовление и выдачу должностными лицами воинской части справки об обстоятельствах травмы, поскольку указанный военнослужащий в настоящее время проходит службу в другой воинской части", - сказано в сообщении.

В настоящее время проводятся первоочередные следственные и процессуальные действия. Также готовится сообщение о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст.27, ч.3 ст.368 Уголовного кодекса Украины. Также в отношении подозреваемого готовится ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Теги: #киев #взятка #украина #пособничество #госслужащий
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